Nonostante il recente tweet di Khabib Nurmagomedov potesse far pensare a un suo rientro imminente nella UFC e nel mondo della arti marziali miste, il sogno di vederlo lottare di nuovo si è infranto definitivamente. Attraverso il suo account Twitter ufficiale, infatti, il presidente della promotion più nota al mondo Dana White ha annunciato che Khabib si è ufficilamente ritirato. Nurmagomedov dunque lascia con un record di 29 vittorie e 0 sconfitte, ritirandosi da imbattuto e dopo alcune grandissime vittorie in carriera come quelle contro McGregor, Poirier e Gaethje.

NXT UK, MARK ANDREWS SCEGLIE LE MIGLIORI MUSICHE D’INGRESSO IN WWE

UFC, Dana White annuncia ufficialmente il ritiro di Khabib Nurmagomedov

A quanto pare, infatti, il messaggio di Khabib si riferiva solo a un incontro risolutivo con Dana White e non a un ritorno sul ring. Lo stesso White, come detto, ha commentato la cosa su Twitter: “Finisce con il 29-0. Khabib si è ufficialmente ritirato al 100%. E’ stato incredibile guardarlo lavorare, ti ringrazio per TUTTO e ti auguro di godere di qualsiasi cosa arriverà dopo, amico mio”, questo il testo del tweet originale, accompagnato da una foto dei due insieme. Tweet che è possibile visionare di seguito:

29-0 it is. He is 💯 officially retired. It was incredible to watch you work @TeamKhabib thank you for EVERYTHING and enjoy whatever is next my friend. pic.twitter.com/QeoSP12zw2 — danawhite (@danawhite) March 19, 2021

WWE, DREW MCINTYRE COMMENTA IL DIVIETO DI LEG SLAPPING

Di conseguenza, non solo ora Khabib Nurmagomedov è da considerare un ex fighter ma ovviamente il suo titolo è stato reso vacante. Una buona notizia per tutti i potenziali sfidanti, da Conor McGregor a Dustin Poirier fino a Michael Chandler e Charles Oliveira. Peraltro proprio per i prossimi eventi UFC questi due incontri sono già in realizzazione e quasi ufficiali. Ci avviciniamo dunque a conoscere molto presto il nuovo campione, salutando al contempo uno dei più grandi atleti mai esistiti.

NIZZA MARSIGLIA, LIGUE 1: PRONOSTICI E ANALISI