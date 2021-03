Dopo il ritiro di Khabib Nurmagomedov, reso ufficiale da Dana White attraverso i social, la divisione Lightweight della UFC è ovviamente in fermento, anche perché il titolo è ora vacante e bisognerà incoronare un nuovo campione. Se la sfida tra Michael Chandler e Charles Oliveira è già stata annunciata si continua a lavorare anche sul fronte di un terzo match tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Dopo il primo capitolo vinto anni fa dall’irlandese, The Diamond si è preso la sua rivincita di recente, a UFC 257. Un McGregor vs Poirier 3 è nei pensieri di tutte le parti coinvolte da tempo e alcuni aggiornamenti sull’incontro arrivano dall’espertissimo giornalista Ariel Helwani di ESPN, che attraverso Twitter ha provato a fare il punto della situazione.

NXT UK, MARK ANDREWS SCEGLIE LE MIGLIORI MUSICHE D’INGRESSO IN WWE

UFC, McGregor vs Poirier 3 in programma per luglio

Secondo il giornalista, infatti, l’incontro inizialmente era stato previsto per maggio. Poi si è provato a spostarlo nei primi mesi estivi, in particolare per l’evento UFC 263 del 12 giugno. Evento nel quale però combatteranno nel main event Figueiredo e Moreno. Di conseguenza, per dare all’incontro la giusta visibilità, pare che il terzo capitolo dell’incontro possa andare in scena direttamente il 10 luglio. Una data ovviamente non ancora ufficiale e tutta da confermare, di conseguenza.

WWE, DREW MCINTYRE COMMENTA IL DIVIETO DI LEG SLAPPING

Più che altro, bisognerà comprendere se gli stessi lottatori saranno d’accordo nel lottare in estate o meno. Di certo si Poirier che McGregor vogliono un terzo capitolo. Non solo per determinare chi tra i due sia il migliore ma anche per rilanciarsi in chiave cintura dei pesi leggeri UFC, ora che ovviamente la strada è più spianata con il ritiro di Khabib. Vedremo nelle prossime settimane cosa sarà deciso.

UFC, DANA WHITE ANNUNCIA UFFICIALMENTE IL RITIRO DI KHABIB NURMAGOMEDOV