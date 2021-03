Attraverso il suo sito ufficiale, la WWE ha da poco annunciato quali saranno i presentatori della due serate di Wrestlemania 37, che – sulla scia di quella dell’anno scorso – sarà divisa tra sabato e domenica. La WWE ha scelto di mettere a capo delle presentazioni il leggendario Hulk Hogan e il wrestler del roster Titus O’Neil. Rivelati dunque i personaggi che andranno a introdurre quest’edizione di Wrestlemania, nella quale – seppur non nella sua interezza – tornerà anche il pubblico one night only.

WWE, Wrestlemania: Hulk Hogan e Titus O'Neil saranno i presentatori

Hulk Hogan è uno dei più grandi e leggendari lottatori di wrestling mai esistiti sul pianeta Terra. Nonostante alti e bassi soprattutto fuori dal ring, Hogan ha rappresentato per anni l’eccellenza del mondo dello sport entertainment, sia per quanto concerne la WWE-WWF che la WCW. Peraltro, per la prima volta da anni, Hulk Hogan tornerà ad avere un ruolo di primo piano in WWE, seppur ovviamente fuori dall’azione di un match lottato.

La scelta di Titus O’Neil riflette quella fatta già l’anno scorso. O’Neil non lotta moltissimo all’interno della WWE e il suo personaggio non è mai emerso più di tanto nella carriera da singolo, nonostante come membro dei Primetime Players abbia vinto anche i titoli di coppia di Raw. Il ragazzo però è molto stimato al di fuori del quadrato soprattutto per le sue attività di beneficenza. Titus O’Neil infatti ha spesso vinto premi in tal senso o per altre iniziative sociali e la stessa WWE gli ha spesso affidato ruoli da testimonial per quanto riguarda attività e progetti in questo campo. Di conseguenza la presentazione di Wrestlemania potrebbe essere vista come un premio o un riconoscimento.

