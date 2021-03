Terz’ultimo appuntamento per quanto riguarda il main roster prima di FastLane, in programma domenica 28 marzo, penultimo appuntamento per SmackDown che stanotte proporrà una puntata che avrà forti ripercussioni sul PPV. Quali?

SmackDown preview, l’impatto su FastLane

Partiamo da quello che dovrebbe essere il main event dello show: Edge tornerà ad affrontare un single match a distanza di 412 giorni dall’ultima volta, il 4° dal suo ritorno e il 1° a SmackDown dopo 11 anni.

WWE, Wrestlemania: Hulk Hogan e Titus O’Neil saranno i presentatori

L’avversario della Rated-R Superstar sarà Jey Uso e in premio per il vincitore, come stabilito da Adam Pearce nel finale dell’ultima puntata di SmackDown, ci sarà un posto come Special Enforcer a bordo ring nel match tra Roman Reigns e Daniel Bryan che a FastLane metterà in palio lo Universal Championship detenuto dal Tribal Chief.

For the first time in over a decade, @EdgeRatedR returns to action on the blue brand tomorrow night on #SmackDown! @WWEUsos #WWEFastlane https://t.co/cmK8jYaD3U — WWE (@WWE) March 19, 2021

Sempre a FastLane assisteremo all’incontro tra Big E e Apollo Crews con in palio l’Intercontinental Championship attualmente alla vita dell’ex membro del New Day. Nella puntata di stasera di SmackDown i due sfidanti avranno un confronto davanti alle telecamere WWE con Michael Cole nelle vesti di moderatore.

WWE, Eric Bischoff commenta il suo ingresso nella Hall of Fame

Per concludere ecco un match titolato: Sasha Banks difenderà lo SmackDown Women’s Championship dall’assalto di Nia Jax, ed è possibile che a bordo ring registreremo il coinvolgimento di Bianca Belair, sfidante ufficiale al titolo in quel di WrestleMania 37, oltre che di Shayna Baszler, che con la Jax detiene i titoli di coppia femminili, e l’ex accompagnatore di Carmella, Reginald.

Sasha Banks will defend the #SmackDown Women's Championship against WWE Women's Tag Team Champion Nia Jax next week (March 19) on SmackDown. pic.twitter.com/p2NVQTAGF5 — This is Sports Entertainement (@SEWrestlingNews) March 13, 2021

Ricordiamo che nei 5 match attualmente in programma nella card di FastLane avremo anche quello valido per i WWE Women’s Tag Team Championship: Sasha Banks & Bianca Belair andranno ancora una volta all’assalto delle cinture in possesso del duo Jax/Baszler.

NXT, i Tag Team Titles potrebbero essere resi vacanti a causa di un infortunio