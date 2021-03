Altro giro e altro evento per UFC Fight Night, che in questo caso proponeva come main event la sfida tra i pesi medi Derek Brunson e Kevin Holland. Un importante match in chiave futura per i due nella rispettiva categoria, con la possibilità di scalare le gerarchie e magari puntare prossimamente al titolo.

UFC Fight Night: Brunson vs Holland, i risultati dell’evento

Iniziamo come al solito con la card preliminare. Nel primo match in assoluto della serata Bruno Silva ha battuto JP Buys via TKO al 2° round. Sempre per TKO Montel Jackson ha sconfitto Jesse Strader, mentre Trevin Giles ha avuto la meglio su Roman Dolidze per decisione unanime. Tra i pesi leggeri altro TKO, con Grant Dawson che ha battuto Leonardo Santos. Tra le donne invece – nell’ultimo incontro dela preliminary card – Macy Chiasson ha battuto Marion Reneau via decisione unanime, concludendo dunque la prima parte dell’evento.

Passiamo ora alla main card, quella principale dell’evento. Tai Tuivasa ha battuto Harry Hunsucker via TKO al 1° round nel primo incontro della card principale. Adrian Yanez ha invece battuto Gustavo Lopez per KO alla terza ripresa del loro incontro. Altro match femminile successivamente, con Montserra Ruiz che ha battuto Cheyanne Buys via decisione unanime dei giudici. Tra i pesi welter, nel co-main event, Max Griffin ha sconfitto Song Kenan via KO al 1° round. Nell’atteso main event, invece, a prevalere è stato Derek Brunson. L’esperto fighter ha avuto ragione del più giovane Kevin Holland sempre tramite decisione unanime, vicendo dunque un match potenzialmente molto importante per la sua carriera. Secondo KO di fila per Holland, che dopo un momento di slancio rischia di tornare nelle retrovie.

