Francia Ucraina è una delle partite più interessanti di queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e dall’esito piuttosto scontato.

L’analisi di Francia Ucraina

La Francia di Deschamps non ha bisogno di troppe presentazioni: il titolo vinto nel 2018, infatti, è un biglietto da visita più che valido per quella che tuttora rimane non solo la nazionale più forte al mondo, ma una delle più forti della storia. La qualità della rosa a disposizione del tecnico francese è infatti incredibile, tanto che questo si è visto costretto a lasciare a casa elementi come Theo Hernandez e Benzema. Contro l’Ucraina, quindi, dovrebbe arrivare una semplice vittoria, anche se Tsygankov e compagni non vorranno sicuramente tirarsi indietro.

La nazionale allenata dalla leggenda Shevchenko, dopotutto, si è sempre contraddistinta per un animo infuocato e mai domo, tanto che i suoi giovani ma talentuosi ragazzi sono spesso riusciti a tenere testa anche a nazionali ben più blasonate. La Francia, tuttavia, potrebbe rappresentare un ostacolo praticamente insuperabile, motivo per il quale ritieniamo assolutamente sconveniente anche solo puntare sull’Over 0,5 dell’Ucraina.

I pronostici di Francia Ucraina

Francia Ucraina è uno dei match più attesi di questo turno di Qualificazioni ai prossimi Mondiali, vedendo contrapposte due formazioni di livello: la superiorità tecnica dei ragazzi di Deschamps è tuttavia nettissima, e proprio per questo motivo la partita dovrebbe avere un solo padrone. Ne consegue che i nostri consigli non possono che andare all’1+Over 1,5 e all’Over 2,5 di Mbappé e compagni, che cercheranno in ogni modo di chiudere la contesa nel minor tempo possibile. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate proprio su Mbappé, che in questa stagione ha mostrato tutto il suo infinito talento.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Casa Over 2,5

Marcatore: Mbappé

Possibile risultato: 3-0

Le probabili formazioni