Repubblica Ceca U21 Italia U21 è il match che apre la seconda fase eliminatoria di Euro U21. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

La Repubblica Ceca U21 è una squadra che, pur potendo contare su alcuni talenti decisamente entusiasmanti (fra tutti Hlozek), non può in alcun modo competere con l’Italia di Nicolato: questo è dettato non solo dal fatto che proprio Hlozek mancherà in questa sfida importantissima, ma anche dal fatto che oltre a lui c’è veramente poco materiale umano a disposizione di Krejci, che dovrà cercare di giocare una gara difensivamente attenta, limitando al massimo il potenziale offensivo degli Azzurrini.

Italia U21 che, non a caso, possono contare su un reparto offensivo di prim’ordine. Giocatori del calibro e dell’esperienza di Cutrone e Scamacca, dopotutto, non possono essere considerati un vantaggio enorme su buona parte delle concorrenti. A centrocampo, inoltre, trovano posto talenti come Tonali e Rovella, che sicuramente non vorranno sfigurare ad Euro U21. Per questo motivo, la vittoria è quasi un obbligo per Nicolato.