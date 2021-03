Seth Rollins ha guadagnato un’importante vittoria in quel di Fastlane contro Shinsuke Nakamura. I due ex campioni intercontinentali si sono dati battaglia nel ring, a prevalere è stato Rollins con una prestazione maiuscola. L’ex WWE Champion ha lanciato dunque un messaggio lottato a distanza a Cesaro, che probabilmente sarà il suo avversario nella prossima edizione – ormai imminente – di Wrestlemania. Dopo il PPV, peraltro, Rolllins è parso letteralmente scatenato e ha inondato i suoi social di post sulla sua prestazione.

WWE, CHARLY CARUSO: RAPPORTO ORMAI COMPROMESSO CON LA FEDERAZIONE

WWE, Seth Rollins in piena esaltazione dopo la vittoria di Fastlane

Rollins infatti ha commentato il suo match attraverso alcuni tweet pubblicati ovviamente sul suo profilo ufficiale di Twitter. In primis Rollins ha spiegato – sicuramente restando in character – che Fastlane è stato un gran PPV e che “la WWE fa il miglior wrestling al mondo! Tutti quanti si sono fatti il mazzo questa sera”.

In precedenza, Rollins aveva lanciato un chiaro messaggio a Cesaro: “Spero che Cesaro non si sia perso un solo minuto di questo capolavoro! Non mancarmi mai più di rispetto!”.

Infine, nell’immediato post incontro, Rollins aveva anche rilasciato alcune parole in un’intervista backstage: “Messaggio al resto del roster di SmackDown? A Shinsuke Nakamura sicuramente questo messaggio non è piaciuto. Ma al di là di questo merita tutto il rispetto del mondo perché è un performer incredibile, da top class. Ha dato tutto quello che aveva ma non è bastato, capita quando sei nel ring con me. Spero che al momento sia al telefono con il suo amico Cesaro e che gli stia spiegando quanto sia gonfia la sua mascella dopo il mio stop. Spero sia in grado di parlargli, magari gli scriverà soltanto”.

WWE, ANDRADE E’ STATO RILASCIATO

Ecco tutte le manifestazioni social di Seth Rollins dopo Fastlane:

I sincerely hope CESARO watched EVERY SECOND of that MASTERPIECE!!! DON’T EVER DISRESPECT ME AGAIN! — Seth Rollins (@WWERollins) March 22, 2021

WHAT A PPV! @WWE IS THE BEST WRESTLING IN THE WORLD! EVERYONE BUSTED THEIR HUMPS TONIGHT!#proud #WWEFastlane — Seth Rollins (@WWERollins) March 22, 2021

WWE, LE PRIME PAROLE DI ANDRADE DOPO IL RILASCIO