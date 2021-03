Turchia Olanda è una delle partite più interessanti di queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

La Turchia, pur non essendo una nazione che ha dato vita a calciatori di fama internazionale, può vantare una nazionale di tutto rispetto: giocatori come Soyuncu, Under, Calhanoglu, dopotutto, potrebbero fare la differenza anche in nazionali ben più blasonate. Ciononostante, l’allenatore Gunes non è ancora riuscito a trovare la quadra, tanto che la nazionale turca ha spesso deluso i propri tifosi con prestazioni di basso livello. La sfida contro l’Olanda, quindi, potrebbe essere vista come una vera e propria prova di maturità per Calhanoglu e compagni.

La squadra di De Boer, dopotutto, è una delle nazionali più forti e promettenti del momento: i talenti a disposizione dell’Inter sono infatti di altissimo livello, e fra questi spiccano sicuramente De Ligt e Depay, protagonisti nelle rispettive squadre. Allo stesso tempo, non mancano elementi di grande esperienza come Blind e Klaassen, che faranno la differenza nella sfida contro la Turchia, che si preannuncia combattutissima e ricca di gol, con l’Olanda che sicuramente cercherà di prendere in mano il pallino del gioco sin dai primi minuti.