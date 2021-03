Secondo quanto spiegato dal giornalista ed esperto di wrestling Dave Meltzer, la WWE starebbe pensando a un’importante modifica per ciò che concerne il main event di Wrestlemania 37. L’incontro infatti inizialmente doveva vedere protagonisti lo Universal Champion Roman Reigns e il vincitore dell’edizione 2021 del Royal Rumble match Edge. Ebbene, dopo gli ultimi sviluppi (i più recenti avvenuti a Fastlane) a quanto pare la WWE vorrebbe passare dal rendere l’incontro titolo non più un single match ma un Triple Threat match.

Wrestlemania 37, la WWE pronta a modificare il main event

Questo perché, secondo la fonte citata (di solito estremamente affidabile), alla contesa dovrebbe essere aggiunto anche Daniel Bryan. L’American Dragon così guadagnerà un’altra shot allo Universal Championship.

Bryan ha perso il suo match contro Roman Reigns a Elimination Chamber. E poi – anche per via dell’intervento di Edge come special enforcer – anche quello di Fastlane contro Edge. Proprio Edge era stato colpito di recente da Bryan con il suo Running Knee, una delle sue finisher. E a quanto pare dunque la WWE troverà la maniera di inserirlo nella contesa titolata in vista di Wrestlemania.

Per adesso non c’è ancora alcuna comunicazione ufficiale di questo. Sembra però che la WWE, nelle prossime puntate di SmackDown, annuncerà l’ingresso di Bryan nella contesa per il titolo massimo dello show blu. Lo stesso Meltzer ha spiegato che il finale di Fastlane è stato costruito come poi è andato in scena proprio per giustificare un ingresso nel match di Daniel Bryan.

Bryan – da anni un fan favourite – verrà inserito nell’incontro per renderlo più incerto. O, come suppongono molti, per prendere lo schienamento decisivo dell’incontro senza danneggiare quindi uno tra Edge e Roman Reigns in caso di sconfitta. Una sua vittoria al momento appare difficile ma comunque non impossibile, visto che si parla in ogni caso di uno dei face più amati della federazione.

