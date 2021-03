Dopo aver finalmente ottenuto il tanto atteso rilascio dalla WWE, arrivato dopo oltre 6 trascorsi lontano dal ring senza piani che lo riguardassero, Andrade ha voluto rassicurare i suoi fan sul futuro e allo stesso tempo ha ringraziato le personalità che lo hanno accompagnato nei 5 anni trascorsi a Stamford.

In WWE il wrestler messicano ha conquistato l’NXT Championship e lo United States Championship, e nonostante la sua ascesa sia stata inspiegabilmente frenata con l’approdo nel main roster, fino alla rottura che portato al divorzio, il diretto interessato non porta rancore. Anche se nei ringraziamenti spicca l’assenza di un nome decisamente importante.

I want to thank @TripleH , @HeymanHustle and @RealKingRegal for all these years and great support that they gave me all these years also to the fans who were always supporting me, a big hug to all the talent and workers who always behaved kindly to me. 👊🏼🙏🏼

— “EL IDOLO” ANDRADE (@AndradeElIdolo) March 22, 2021