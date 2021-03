WWE, Charlotte Flair: ancora mistero sul suo impiego a Wrestlemania

In questo momento in WWE c’è una sorta di mistero che aleggia intorno alla figura di Charlotte Flair. La figlia del mitico Ric, infatti, sembra essere sparita da schermi televisivi. Inoltre, negli scorsi giorni, abbastanza inspiegabilmente è stata anche estromessa dai poster e dalle grafiche che riguardano Wrestlemania 37. Charlotte Flair era inizialmente impegnata in una faida contro Lacey Evans che avrebbe poi dovuto portare a un incontro tra le due proprio in quel di Wrestlemania. In seguito, dopo la gravidanza della Evans, i piani sembravano comunque quelli di farle affrontare la campionessa di Raw Asuka. Al momento però, come riporta anche il giornalista Dave Meltzer, non sembra ancora chiaro quale sarà l’impiego della figlia d’arte nello show più importante dell’anno. E, soprattutto, se Charlotte sarà effettivamente presente.

Meltzer ha infatti spiegato ciò che segue: “Per ciò che concerne Charlotte a Wrestlemania, ho chiesto qualcosa alla WWE per tutta la settimana ma l’argomento è stato sempre evitato. Sicuramente c’è una motivazione alle spalle che non riguarda il film in cui è impegnata, anche perché se si trattasse di questo non verrebbe nascosta. C’è sicuramente qualcosa dietro, qualunque sia l’accordo della federazione con Charlotte”.

Il film a cui fa riferimento Meltzer è Walking Tall, pellicola nella quale – per l’appunto – presente anche la ragazza. Non sembra però essere questo il motivo dell’assenza. Peraltro anche la vicenda Andrade non sembra aver influito o creato heat tra le parti. Charlotte infatti non avrebbe malumori per il licenziamento del fidanzato, anche se la richiesta di lavorare insieme on screen fatta alla WWE non è stata mai accontentata.

Al di là delle motivazioni per cui la WWE sta “nascondendo” Charlotte Flair al momento, in molti hanno visto l’esordio a Raw di Rhea Ripley di stasera come un’altra potenziale evidenza del fatto che l’ex pluricampionessa possa mancare per lungo tempo. Ovviamente si attendono novità ufficiali da parte della federazione.

