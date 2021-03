Ultima fermata nella strada che conduce a WrestleMania 37, che andrà in scena tra tre settimane e festeggerà il ritorno dopo oltre un anno del pubblico dal vivo in WWE. Edge sarà lo special enforcer nel main event tra Roman Reigns e Daniel Bryan, in palio lo Universal Championship, ma non è questo l’unico match da seguire. Scopriamo come è andata nel nostro FastLane report!

Nel kickoff abbiamo assistito alla fine della Retribution: Riddle sconfigge Mustafa Ali con una Bro Derek dal paletto e conserva lo United States Championship, Ali si infuria con i suoi accoliti e viene infine steso da Mace e T-Bar con una doppia chokeslam

WWE FastLane report

Shayna Baszler & Nia Jax sconfiggono Bianca Belair & Sasha Banks con un roll-up della Baszler sulla Banks in seguito a un’incomprensione tra quest’ultima e la Belair

Le due future sfidanti a WrestleMania 37 a fine match si confrontano, la Banks schiaffeggia la Belair e se ne va

Shane McMahon zoppica nel backstage e viene avvicinato da Elias, che insiste nel volersi rendere utile. Shane dice che forse ha un’idea

Big E beffa Apollo Crews con un roll-up riuscendo a difendere l’Intercontinental Championship. A fine match viene però aggredito ancora da un Crews furioso che lo affonda con 3 Olympic Slam

Tale Joe Average schiena per errore R-Truth durante un segmento pubblicitario e conquista il 24/7 Championship per poi perderlo pochi istanti più tardi ancora con Truth

Shane McMahon interrompe l’esibizione di Elias e gli annuncia che sarà lui a sostituirlo contro Braun Strowman

Braun Strowman si sbarazza facilmente di Elias con una Running Powerslam

Seth Rollins batte Shinsuke Nakamura via Curb Stomp al termine di un grande match

Drew McIntyre sconfigge Sheamus in un No Holds Barred match connettendo con un Future Shock DDT su un pannello di acciaio per poi chiudere con la Claymore

