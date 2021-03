WWE, Charlotte Flair positiva al COVID-19. E per Wrestlemania…

Negli scorsi giorni sui social e da parte dei giornalisti hanno iniziato a circolare tantissime voci su Charlotte Flair. La figlia del leggendario Ric Flair, infatti, non solo era sparita dagli schermi di Raw ma anche dal poster e dal materiale promozionale per Wrestlemania 37. In molti avevano pensato a una situazione legata anche al licenziamento del fidanzato Andrade, con alcuni voci piuttosto incontrollate (e ovviamente non confermate né ufficiali) che parlavano persino di una WWE costretta a scegliere tra perdere Charlotte per Wrestlemania e vederla andare via dalla federazione se non avessero lasciato libero Andrade di andare altrove. Attraverso i social, però, la stessa Charlotte Flair è intervenuta per mettere (definitivamente?) a tacere le voci sul suo conto. L’ex pluricampionessa infatti ha annunciato di avere il COVID-19.

WWE, Seth Rollins in piena esaltazione dopo la vittoria di Fastlane

“So che tutti voi vi stavate chiedendo che fine avessi fatto. Sono risultata positiva al COVID-19 e sono dunque rimasta a casa a riposare. Grazie a tutti per il vostro amore” ha spiegato Charlotte Flair. Di seguito, ecco anche il tweet originale della ragazza:

I know everyone has been wondering where I have been. I tested positive for COVID and have been home resting 🙏

Thank you everyone for your love ❤️

👸🏼

— Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) March 23, 2021