UFC, Khabib Nurmagomedov potrebbe diventare il coach di Luke Rockhold

Khabib Nurmagomedov si è appena ritirato come lottatore di MMA in virtù della promessa fatta al padre e alla madre. Dopo la morte del genitore che lo accompagnava a bordo ring a causa del COVID-19, Khabib aveva infatti spiegato che senza il padre al suo angolo non avrebbe più combattuto, mantenendo dunque la parola. Nonostante il ritiro però Khabib potrebbe sorprendentemente tornare alle competizioni di arti marziali miste sotto una nuova veste, quella di allenatore. Secondo quanto spiegato dal fighter Luke Rockhold a TMZ, Nurmagomedov potrebbe essere proprio uno dei suoi coach in un futuro prossimo.

A quanto pare il ragazzo – che non combatte dal luglio 2019, quando perse malamente il suo primo incontro nei pesi massimi leggeri contro colui il quale sarebbe poi diventato il campione di categoria, cioè Jan Blachowicz – potrebbe avere il daghestano al suo angolo. Rockhold ha spiegato che tornerà a lottare probabilmente a estate inoltrata e anche che lo stesso Khabib vorrebbe affermarsi come coach nella sua seconda vita all’interno di UFC.

Sempre rispetto a quanto spiegato e affermato dal ragazzo californiano, dunque, Khabib Nurmagomedov dovrebbe diventare il suo coach sin da prossimi impegni. Rockhold vive da tempo una parabola discendente, dopo aver vinto il titolo dei pesi medi e averlo poi perso contro l’ormai ritirato Michael Bisping. L’ultima vittoria all’interno dell’ottagono risale addirittura al 2017, quando Rockhold vinse contro David Branch. La sconfitta contro Blachowicz ha lasciato inevitabilmente delle crepe pesanti in lui. Magari però, con l’aggiunta di Khabib al suo team, il 36enne californiano potrà vivere una seconda giovinezza nella promotion guidata dal presidente Dana White.

