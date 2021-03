Nel corso dell’ultima puntata di RAW sono stati ufficializzati ben 4 incontri in vista di WrestleMania 37, che andrà in scena ormai tra tre settimane e che fino a ieri prevedeva appena 4 match nel corso di due serate.

La lista degli incontri è dunque raddoppiata al termine dello show del lunedì sera, in cui la WWE ha messo nero su bianco sfide che comunque erano ormai da tempo nell’aria e che sono andate a riempire una card comunque ancora lontana dall’essere conclusa.

I match aggiunti dopo l’ultimo RAW

Al termine dell’ottimo incontro vinto contro Peyton Royce, la RAW Women’s Champion Asuka è stata ufficialmente sfidata da Rhea Ripley, che al suo debutto nello show del lunedì sera è andata dritta al punto. Una sfida che la campionessa ha accettato senza esitare.

Più tardi nel corso dello show The Miz si è rivolto a Bad Bunny, pretendendo rispetto da un ragazzino che non è nemmeno un wrestler. Per tutta risposta il cantante portoricano ha schiantato una chitarra sulla schiena dell’ex WWE Champion subito dopo il match che quest’ultimo aveva vinto con Jeff Hardy, accettando la sfida.

Contrariamente alle previsioni, che parlavano di un coinvolgimento anche di Damian Priest e John Morrison, per il momento il match è un singolo tra Bad Bunny e The Miz.

Altro match che era nell’aria quello tra Shane McMahon e Braun Strowman, che avrebbero dovuto avere già la resa dei conti a FastLane. McMahon Jr. aveva finto un infortunio, ma dopo essere stato scoperto ed aver sacrificato (due volte) Elias si è trovato costretto ad accettare. Vedremo cosa si inventerà la WWE per WrestleMania 37, perché al momento questo feud convince molto poco.

Infine ecco Randy Orton VS The Fiend, l’atto conclusivo di una rivalità che va avanti ormai da mesi e che culminerà in un incontro che si spera possa regalare più emozioni e meno effetti speciali di quanto visto recentemente quando i due sono stati coinvolti.

