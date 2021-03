Serbia Portogallo è una delle partite più attese di queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che si preannuncia spettacolare e ricchissima di emozioni.

L’analisi di Serbia Portogallo

La Serbia, pur avendo deluso molti addetti ai lavori negli ultimi tempi, potrebbe aver finalmente trovato la sua squadra ideale, soprattutto in attacco, dove può vantare giocatori del calibro di Mitrovic, Vlahovic e Jovic: l’allenatore Stojkovic, quindi, dovrà finalmente trovare la quadratura del cerchio, altrimenti il Portogallo potrebbe vincere e blindare la vetta del girone, prenotando un posto sicuro per i prossimi Mondiali.

Dopotutto, la nazionale di Fernando Santos rimane tuttora una delle più forti al mondo, potendo contare su alcuni dei giocatori più forti al mondo. Ciononostante, la gara contro l’Azerbaijan ci ha mostrato un Portogallo distratto e poco concreto: un atteggiamento che, con la Serbia, potrebbe costare carissimo. Difficile, se non impossibile, che questo accada, considerata anche l’enorme esperienza di un certo Cristiano Ronaldo.

I pronostici di Serbia Portogallo

Serbia Portogallo è probabilmente il big match di questo turno di Qualificazioni Mondiali, vedendo contrapposte due squadre che possono contare su due reparti offensivi di prim’ordine: per questo motivo, il nostro consiglio non va agli ospiti ma ai padroni di casa, che dovrebbe riuscire a segnare almeno un gol, motivo per cui il Multigol 1-4 dei serbi è certamente da prendere, come è anche da prendere l’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Ronaldo.

Giocata EASY: Multigol Casa 1-4

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Ronaldo

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni