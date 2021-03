Spagna U21 Italia U21 è il big match di questo turno di Euro U21. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che si preannuncia spettacolare e ricchissima di emozioni.

L’analisi di Spagna U21 Italia U21

Apparentemente, la Spagna U21 non può vantare in squadra alcun talento di rilievo: andando ad analizzare con più attenzione la rosa a disposizione di de la Fuente, tuttavia, si scopre che i giocatori di qualità sono moltissimi e soprattutto molti di loro sono protagonisti con i rispetti club: per questo motivo, la Roja è sicuramente favoriti in questo scontro, anche se la difesa potrebbe cedere di fronte alla forza fisica e alla determinazione dell’attacco azzurro.

L’Italia U21 può senz’altro contare su un reparto offensivo di prim’ordine. Giocatori del calibro e dell’esperienza di Cutrone e Scamacca, dopotutto, non possono essere considerati un vantaggio enorme su buona parte delle concorrenti. Nel centrocampo di Nicolato, inoltre, trovano posto talenti come Rovella e Tonali, che, però, non ha retto la pressione e si è fatto espellere nel match contro la Repubblica Ceca: la sua assenza peserà come un macigno contro lo Spagna, anche se il carattere degli Azzurrini farà sicuramente la differenza.

I pronostici di Spagna U21 Italia U21

Spagna U21 Italia U21 è sicuramente il big match di questo turno di Euro U21, dato che vede contrapposte due fra le squadre più forti della competizione: pur essendo più forte la Roja, tuttavia, i nostri consigli vanno a fare degli Azzurrini, che sono chiamati a riscattare la pessima prestazione con cui hanno esordito contro la Repubblica Ceca. Puntate, quindi, sul Multigol 1-4 della squadra di Nicolato e sull’X2: per quanto concerne i marcatori, infine, il nostro consiglio va a Scamacca, autore di un grande match d’andata.

Giocata EASY: Multigol Trasferta 1-4

Giocata HARD: X2

Marcatore: Scamacca

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni