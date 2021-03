Croazia Cipro è una delle partite più interessanti di queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita dall’esito abbastanza scontato.

L’analisi di Croazia Cipro

La Croazia di Dalic non ha certo bisogno di presentazioni, anche perché in questi due anni si è affermata come una delle nazionali più forti al mondo, stupendo tutti gli addetti ai lavori per la qualità del gioco espresso: negli ultimi tempi, tuttavia, si è persa quella spinta quasi magica che aveva portato Modric e compagni quasi in cima al mondo, anche se contro la nazionale cipriota questi dovrebbero vincere senza troppi problemi.

La squadra allenata da Walem, dopotutto, non ha dalla sua alcun favore del pronostico, non potendo contare su alcun elemento di rilievo: l’unico giocatore di un certo talento è senza dubbio il giovane Kastanos, che, tuttavia, non sembra in grado di diventare quel giocatore che la Juventus sperava diventasse. Ciononostante, il Cipro vorrà quantomeno provare ad ostacolare la corsa dei croati, anche se è estremamente improbabile ci riesca.

I pronostici di Croazia Cipro

Croazia Cipro è una partita che si preannuncia a senso unico, dato che vede contrapposte due nazionali con obbiettivi completamente diversi, tanto che anche le rose stesse sono di due livelli opposti: da una parte, infatti, troviamo una delle nazionali più forti al mondo, mentre dall’altra una piccola realtà del calcio europeo. Per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare rispettivamente all’Esito No Gol e all’1+Over 2,5, mentre per quanto concerne i marcatori vi consigliamo di puntare su Kramaric, leader offensivo della squadra di Dalic.

Giocata EASY: Esito No Gol

Giocata HARD: 1+Over 2,5

Marcatore: Kramaric

Possibile risultato: 3-0

Le probabili formazioni