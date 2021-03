Russia Slovenia è una delle partite più attese di queste qualificazioni ai prossimi Mondiali. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita che si preannuncia decisamente interessante.

L’analisi di Russia Slovenia

Pur non essendo una nazionale che fa tanto rumore, la Russia può contare su una squadra sicuramente di ottimo livello, che vanta alcuni giocatori che potrebbero fare la differenza anche in contesti decisamente più competitivi: fra questi nominiamo senza dubbio Dzyuba, Miranchuk e Golovin, che con il loro talento metteranno in grandissima difficoltà una difesa, quella slovena, che, escludendo Oblak, non può contare su nessun giocatore di rilievo.

Dopotutto, la nazionale guidata da Kek non è assolutamente una delle grandi del calcio europeo, come, allo stesso tempo, non lo diventerà nel prossimo futuro: i giovani a disposizione del tecnico sono infatti ancora troppo acerbi e molto probabilmente non hanno le qualità necessarie per sfondare nel calcio che conta. Ciononostante, la Slovenia può contare su giocatori esperti come Oblak, Ilicic e Sporar, che cercheranno quantomeno di tenere in apprensione la solida Russia.

I pronostici di Russia Slovenia

Russia Slovenia è una partita di difficile lettura: benché le due squadre siano più propense a difendere che a offendere, questa partita si preannuncia come più aperta, anche perchè i rispetti reparti offensivi hanno dimostrato in più di un’occasione di star vivendo dei buonissimi momenti di forma. Considerata la superiorità tecnica dei padroni di casa, quindi, il nostro consiglio va all’1X+Over 1,5, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Dzyuba, leader offensivo di questa Russia.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Dzyuba

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni