Belgio Bielorussia è un match si preannuncia decisamente a senso unico, vedendo contrapposte due squadre con obbiettivi diametralmente opposti. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Belgio Bielorussia

La superiorità tecnica del Belgio è talmente netta da poter annullare quasi tutti i dubbi relativi a questo match: Martinez, dopotutto, ha costruito una squadra devastante, capace di distruggere quasi ogni avversaria che hanno incontrato sul loro vincente cammino. Per questo motivo, Lukaku e compagni cercheranno di dominare la Bielorussa sin dai primi minuti, ed è tutt’altro impossibile che i gol segnati siano ben più di 3 alla fine della partita.

La nazionale allenata da Marchel’, dopotutto, è una delle squadre più modeste di queste Qualificazioni Mondiali, anche se, ovviamente, non è una delle ultime della classe, occupando al momento un comunque discreto 87esimo posto nel ranking FIFA. Ciononostante, la differenza di qualità rischia di costare carissimo alla Bielorussia, che molto probabilmente perderà sonoramente contro la nazionale belga, benché la volontà sia sicuramente quella di limitare al massimo i danni.

I pronostici di Belgio Bielorussia

Belgio Bielorussia è una partita che si preannuncia a senso unico, vedendo contrapposta rispettivamente una delle migliori squadre al mondo con una delle più modeste d’Europa: per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare rispettivamente all’1+Over 2,5 e all’Over 3,5, mentre per quanto concerne i marcatori non si può non puntare su Lukaku, autore sin qui di una stagione strepitosa tanto con la maglia dell’Inter quanto con quella della sua nazionale.

Giocata EASY: 1+Over 2,5

Giocata HARD: Over 3,5

Marcatore: Lukaku

Possibile risultato: 4-0

Le probabili formazioni