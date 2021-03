Croazia Malta è un match si preannuncia decisamente a senso unico, vedendo contrapposte due squadre con obbiettivi diametralmente opposti. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Croazia Malta

La Croazia di Dalic non ha certo bisogno di presentazioni, anche perché in questi due anni si è affermata come una delle nazionali più forti al mondo, stupendo tutti gli addetti ai lavori per la qualità del gioco espresso: negli ultimi tempi, tuttavia, si è persa quella spinta quasi magica che aveva portato Modric e compagni quasi in cima al mondo, anche se contro la nazionale maltese questi dovrebbero vincere senza troppi problemi, anche perché un pareggio darebbe un ottimo pretesto alla Russia per allungare ulteriormente in classifica.

Ciononostante, Malta sembra essere un avversario davvero troppo modesto per mettere in crisi la formazione di Dalic: nella rosa, infatti, l’allenatore Mangia non può contare su alcun giocatore capace di fare la differenza, e per questo motivo la qualificazione ai prossimi Campionati del mondo non può essere vista come una possibilità. Ciononostante, Malta cercherà in ogni modo di mettere i bastoni fra le ruote di una Croazia determinata a vincere e a convincere.

I pronostici di Croazia Malta

Croazia Malta è una partita che si preannuncia a senso unico, dato che vede contrapposte due nazionali con obbiettivi completamente diversi, tanto che anche le rose stesse sono di due livelli opposti: da una parte, infatti, troviamo una delle nazionali più forti al mondo, mentre dall’altra una piccola realtà del calcio europeo. Per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare rispettivamente all’Esito No Gol e all’1+Over 2,5, mentre per quanto concerne i marcatori vi consigliamo di puntare su Pasalic, leader offensivo della squadra di Dalic.

Giocata EASY: Esito No Gol

Giocata HARD: 1+Over 2,5

Marcatore: Pasalic

Possibile risultato: 3-0

