Italia U21 Slovenia U21 è uno dei match più interessanti di questo turno di Euro U21. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’Italia U21 può senz’altro contare su un reparto offensivo di prim’ordine. Giocatori del calibro e dell’esperienza di Cutrone e Pobega, dopotutto, non possono essere considerati un vantaggio enorme su buona parte delle concorrenti. Nel centrocampo di Nicolato, inoltre, trovano posto talenti come Rovella e Tonali, che, però, non hanno retto la pressione e si sono fatti espellere nei match precedenti: due espulsioni che peseranno tantissimo, soprattutto perché la Slovenia venderà sicuramente cara la pelle.

La nazionale allenata da Acimovic, dopotutto, vorrà sicuramente vincere almeno una partita in questa edizione di Euro U21, che, non a caso, si gioca proprio in Slovenia e Ungheria. Ciononostante, la Slovenia non sembra avere le carte in regola per poter competere con gli Azzurrini, che molto probabilmente riusciranno ad ottenere la prima vittoria della competizione. Celar, però, sa da controllare con grandissima attenzione.