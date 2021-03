UFC 262 è ancora un evento lontano nel tempo, dato che si disputerà sabato 15 maggio di quest’anno. La card però comincia a prendere forma in maniera molto convincente e la stessa UFC, attraverso i suoi profili social su Twitter, ha deciso di ufficializzare ben 3 incontro per l’atteso evento che si terrà tra un paio di mesi.

UFC 262, annunciati ufficialmente ben 3 incontri per l’evento

Come detto, sono 3 i match annunciati per UFC 262. Il primo è quello tra Shane Burgos ed Edison Barboza, che si affronteranno per ciò che riguarda la categoria Featheweight. Il secondo incontro annunciato è quello che vedrà invece contrapposti Jack Hermansson (fighter recentemente battuto dal nostro Marvin Vettori) ed Edmen Shahbazyanm, match valevole per la scalata alla categoria dei pesi medi della UFC. Un incontro molto solido e interessante per la zona media-alta dei Middleweight della promotion capitanata dal presidente Dana White.

Il terzo – e più importante, almeno per ora – tra gli incontri annunciati è sicuramente quello valevole per la categoria dei pesi leggeri tra il numero 5 del ranking Tony Ferguson e il numero 9 Beneil Dariush. Un incontro che potenzialmente potrebbe anche essere il main event o il co-main event della card e che, in maniera altrettanto potenziale, potrebbe anche dare una spinta al vincitore verso una ipotetica shot al titolo di categoria.

Di seguito, ecco il tweet con i 3 incontri annunciati per UFC 262:

JUST ANNOUNCED! We have some BANGERS headed to #UFC262 🚀 [ 🎟 Tickets on-sale Friday ] pic.twitter.com/dloZMRXva1 — UFC (@ufc) March 29, 2021

Nello stesso tweet, peraltro, viene specificato che i biglietti per UFC 262 saranno in vendita da venerdì. Ciò significa che, quasi certamente, l’evento potrà essere seguito con il pubblico in presenza.

