Come comunicato da Fox Sports e dalla WWE, l’ultimo slot d’ingresso per la Hall of Fame della classe 2021 sarà occupato da Rob Van Dam. Il lottatore ex ECW e TNA, infatti, si approprierà dell’ultimo post nell’Arca della Gloria di quest’anno e quindi farà compagnia a Molly Holly, Eric Bischoff, The Great Khali e Kane che erano stati annunciati precedentemente nel corso di queste settimane.

WWE, Rob Van Dam ultimo ingresso nella Hall of Fame 2021

Rob Van Dam ha vissuto spesso grandi momenti di carriera (e anche grandi controversie) in WWE. Dapprima impegnato con titoli minori e categoria dei pesi leggeri, Rob Van Dam ha poi vinto anche il Money in the Bank a Wrestlemania 22. E soprattutto, in seguito, il WWE Championship battendo John Cena a ECW: One Night Stand nel 2006. In seguito ha poi lasciato la nota federazione di sport entertainment nel 2007 per cercare nuove avventure per poi, saltuariamente o meno, tornare a lottare in WWE.

Le sue ultime apparizioni nella federazione dei McMahon risalgono a 2013, quando durante il suo stint Van Dam lottò non solo contro Alberto Del Rio per il World Heavyweight Championship ma anche contro altri talenti. Per esempio Sheamus, Seth Rollins, Cesaro e Roman Reigns. Adesso per lui si concretizza dunque l’onore più grande che possa esserci per un lottatore di wrestling, cioè quello di essere introdotto nella Hall of Fame della WWE.

Di seguito ecco anche il tweet con cui viene annunciato che Rob Van Dam sarà un WWE Hall of Famer a partire da questo mese di aprile:

BREAKING: As first reported by @FOXSports, @TherealRVD is the latest inductee in the WWE Hall of Fame Class of 2021! #WWEHOF https://t.co/hUMbomRPm9 — WWE (@WWE) March 29, 2021

