Chelsea West Bromwich è una delle partite più interessanti di questa 30esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi del match.

L’analisi di Chelsea West Bromwich

I Blues, nelle ultime settimane, sono riusciti a ritornare nelle primissime posizioni di classifica, grazie ad una guida tecnica, quella di Tuchel, che ha ridato moltissime certezze a Werner e compagni: basti pensare che l’ultima sconfitta risale al 19 gennaio, mentre nelle ultime partite sono solamente arrivate vittorie e pareggi. Contro il West Bromwich, quindi, sarà praticamente obbligatorio vincere, considerando una sconfitta rischierebbe di complicare ulteriormente la corsa alla Champions.

Il West Bromwich sta vivendo una stagione prevedibilmente negativa: al momento, infatti, la squadra allenata da Allardyce occupa il penultimo posto in classifica, a ben 10 punti dalla zona salvezza. Un risultato assolutamente non in linea con gli investimenti fatti dalla società, che ha portato alla corte dell’allenatore inglese giocatori del calibro di Grant, Diangana e Pereira. Vincere contro il Chelsea, quindi, potrebbe essere l’ultima speranza di un club che forse non ci crede nemmeno più.

I pronostici di Chelsea West Bromwich

Chelsea West Bromwich è una partita dall’esito apparentemente scontato, vedendo contrapposte due squadre con obbiettivi diametralmente opposti. Per questo motivo, il nostro consiglio non può che andare all’1+Over 1,5, mentre come giocata HARD consigliamo l’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Giroud, protagonista, fino ad ora, di un’ottima stagione.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Giroud

Possibile risultato: 2-0

