Levante Huesca è la partita che apre questa 29esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo.

L’analisi di Levante Huesca

La squadra allenata da Lopez sta vivendo un grandissimo momento di forma, che ha fatto quasi dimenticare il mediocre inizio di stagione: basti pensare che il Levante ha perso solo tre delle ultime 20 partite giocate fra tutte le competizioni, stupendo tanto in Copa del Rey quanto in LaLiga, dove ha addirittura battuto il Real e l’Atletico Madrid. Il decimo posto occupato, quindi, non deve essere considerato come un obbiettivo, ma come uno stimolo per continuare a stupire tutti gli appassionati del calcio spagnolo.

Il Huesca, come era ampiamente pronosticabile, dovrà invece lottare fino all’ultima giornata di campionato per ottenere una salvezza che già ora appare difficilissima da conquistare. Al momento, infatti, la squadra allenata da Pacheta si trova in ultima posizione, a -4 dall’Elche quartultimo. La rosa, dopotutto, non sembra essere stata costruita per rimanere a lungo in Liga: la sfida contro il Levante, quindi, rischia di porre fine ad ogni speranza di questa piccola squadra.

I pronostici di Levante Huesca

Levante Huesca è uno dei match più interessanti di questo turno, dato che vede contrapposte due squadre che sicuramente daranno vita ad una partita combattuta: ciononostante, ad essere favoriti sono i padroni di casa, motivo per cui i nostri consigli vanno rispettivamente all’1X e all’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, invece, consigliamo di puntare su Marti, bomber del Levante di Lopez.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Marti

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni