Nate Diaz tornerà a combattere a UFC 262: scelto l’avversario

Con un annuncio sui social, UFC ha spiegato che Nate Diaz tornerà finalmente a combattere. Il ragazzo non si impegnava in un match nell’ottagono dalla sconfitta per sospensione arbitrale contro Jorge Masvidal nell’incontro valevole per la BMF Championship. Nate Diaz tornerà dunque all’interno dell’ottagono dopo tantissimi mesi di assenza e speculazioni pure su un possibile ritiro dal mondo delle MMA.

La UFC su Twitter ha annunciato il ritorno di Diaz con questo post:

In molti avevano sperato di vedere annunciato anche l’avversario del ragazzo. Ebbene, seppur senza una conferma ancora ufficiale, pare che il fighter che si contrapporrà a Diaz sarà Leon Edwards, il quale avrebbe dovuto combattere contro Chimaev prima che lo svedese contraesse il COVID-19. A dare questa indiscrezione è ESPN, che spiega pure come il match sarà il co-main event di UFC 262, con il main event che sarà rappresentato dalla sfida per il titolo dei pesi leggeri tra Michael Chandler e Charles Oliveira.

Lo stesso Nate Diaz, tramite un post su Twitter, ha confermato che tornerà a lottare proprio il 15 maggio per UFC 262. Diaz ha voluto anche commentare il fatto che il main event sarà valevole per il titolo dei Lightweight, categoria della quale ha fatto parte e nella quale ha conquistato, per l’appunto, la cintura in passato.

Questo il post di Nate Diaz:

Check me out may 15th I’ll be headlining #ufc262 in Houston Texas I’ll also have the new UFC lightweight title fight on the card I need people to know these guys are they’ve been working very hard and I can’t wait to see who gets my old 👑 I’ll see uguys there 👊🏼

— Nathan Diaz (@NateDiaz209) March 31, 2021