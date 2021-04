PSG Lilla è il big match di questo 31esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questo match attesissimo e che si preannuncia combattutissimo, oltre che determinante nella corsa al titolo.

Il PSG deve puntare, come ogni anno, a vincere tutto quello che si può vincere: dalla Ligue 1 alla Champions League, per Pochettino non ci possono essere trofei di primo e secondo livello. Ciononostante, benché il percorso in Champions sia stato fino ad ora fantastico (con tanto di 4-1 rifilato al Barca), in campionato la fatica non è stata poca, tanto che al momento il primo posto è occupato a pari punti da Yazici e compagni, che sicuramente metteranno in difficoltà i parigini.

Il Lilla, dopotutto, arriva in piena forma a questo scontro importantissimo: la squadra di Galtier, infatti, si sta confermando come una delle realtà più solide e piacevoli del calcio francese, anche se in pochi avrebbero scommesso su una squadra dalla rosa così giovane e inesperta. Vincendo contro il PSG, inoltre, la giovane squadra francese potrebbe ulteriormente abbassare il morale della compagine parigina, che in campionato si trova con gli stessi punti del Lilla.