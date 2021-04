Negli scorsi giorni si è parlato moltissimo della situazione di Charlotte Flair in WWE. Dopo tante supposizioni, tramite una recente intervista del fidanzato Andrade e un comunicato da parte dell’entourage della ragazza, si è venuto finalmente a sapere il motivo del caso. Charlotte era stata creduta incinta a causa di valori del sangue mutati e, dopo aver scongiurato la gravidanza, pare aver poi contratto il COVID-19 (così come Andrade prima di lei). Proprio per sopperire alla mancanza di Charlotte, l’ex NXT Women’s Champion Rhea Ripley è stata mandata a Raw e si è guadagnata un incontro con Asuka per la cintura femminile dello show rosso in quel di Wrestlemania.

Nonostante questo, si vocifera ancora di un possibile inserimento all’ultimo secondo di Charlotte Flair nel match, che dunque potrebbe diventare un Triple Threat. Interrogata sulla questione, in una recente dichiarazione la Ripley ha spiegato il suo punto di vista sulla vicenda.

WWE, Rhea Ripley parla di un inserimento di Charlotte Flair nel match contro Asuka

Rhea Ripley ha spiegato quanto segue: “Come aggiunta mi starebbe bene, anche se egoisticamente preferirei un incontro 1 vs 1 con Asuka, perché è una cosa che desidero da molto, molto tempo. Ho sempre voluto salire sul ring con Asuka e non abbiamo mai potuto lottare in un match da sole. Quindi penso che ci sia anche questo fattore, del quale sono tutti entusiasti. Se però Charlotte Flair dovesse essere aggiunta all’incontro non avrei di certo intenzione di lamentarmi. Sarebbe comunque un match fantastico, con una storia fantastica da raccontare nel ring”.

Va specificato come, almeno per il momento, l’eventuale aggiunta di Charlotte nel match rappresenti solo una supposizione. Bisognerà infatti capire se la ragazza si è già ripresa dal COVID-19 e soprattutto come eventualmente l’avrà fatto.

