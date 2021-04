Clamorose novità per quanto riguarda il prossimo incontro dell’italiano Marvin Vettori in UFC. A quanto pare infatti, come annunciato anche sui suoi profili social, Darren Till – cioè l’avversario del fighter nostrano – si è infortunato durante gli allenamenti, rimediando un problema alla clavicola. Till è quindi fuori dal match, come rivelato prima del post anche dal giornalista Ariel Helwani. Till ha spiegato che cercherà di tornare il prima possibile, scusandosi anche con Vettori per la problematica.

WrestleMania 37, la card ufficiale del grande evento WWE

UFC, Darren Till infortunato: Marvin Vettori affronterà Kevin Holland

Nonostante questo, Marvin Vettori ha già trovato il suo prossimo avversario. Si tratta di Kevin Holland, che recentemente ha perso il suo match contro Derek Brunson ma che si è segnalato nel recente passato come uno dei migliori pesi medi della UFC. Ecco il tweet con cui Holland ha risposto a Vettori di aver accettato l’incontro con lui:

“Let’s go”, questa l’immediata risposta di Vettori. L’italiano avrà dunque un nuovo sfidante in vista della sua possibile scalata al titolo. Peraltro, mai come in questo caso, una vittoria potrebbe davvero diventare importantissima per Vettori. Till infatti per il team di Adesanya era il principale indiziato alla title shot. Qualora Vettori vincesse il suo incontro in maniera convincente, l’opportunità per la cintura andrebbe quasi sicuramente a lui.

WrestleMania, quali sono i migliori match degli ultimi 5 anni?

Di seguito, invece, ecco il post con il quale Darren Till ha comunicato la sua impossibilità a competere nel match. Nel post su Instagram Till si scusa anche con Vettori, augurandogli di trovare un nuovo avversario e affermando di rispettarlo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da D (@darrentill2)

La WWE ha messo in fila le migliori wrestler di sempre