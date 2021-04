La card di WrestleMania 37 è andata riempiendosi di match a partire dal giorno successivo a FastLane, ultimo PPV nella strada verso il Grandaddy of Them All. Nel giro di una decina di giorni sono stati 9 i match che sono stati aggiunti ai 3 già in programma, ma la sensazione è che avremo ancora qualche modifica negli ultimi show che ci separano dall’appuntamento.

WrestleMania 37, i piani per le cinture femminili di coppia

Così, anche se la card di WrestleMania 37 presenta già 12 incontri divisi in due notti, ecco che possiamo intuire che tra quelli che saranno aggiunti all’ultimo avremo sicuramente le difese degli SmackDown Tag Team Championship e dei WWE Women’s Tag Team Championship.

WWE, quale futuro per gli ex membri della Retribution?

Se per i titoli in possesso di Dolph Ziggler & Robert Roode potremmo avere novità già nella puntata di venerdì di SmackDown, per quanto riguarda le cinture alla vita di Nia Jax & Shayna Baszler Wrestling Observer avrebbe avuto indicazioni su un programma spalmato nelle due serate di WrestleMania.

Nella prima quattro team non ancora identificati si darebbero battaglia in un match – che potrebbe essere un Fatal 4-Way oppure un Turmoil – valido per il posto di #1 Contender; quindi nella seconda serata andrebbe in scena il match per le cinture, di cui la Jax e la Baszler sono rientrate in possesso lo scorso 31 gennaio nel corso del kickoff della Royal Rumble.

WWE, MVP chiarisce il ruolo di King Corbin e il futuro dell’Hurt Business

L’annuncio di questo match, come confermato da Dave Meltzer, dovrebbe avere luogo nel corso della prossima puntata di RAW, l’ultima prima di WrestleMania 37.