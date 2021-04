Athletic Bilbao Real Sociedad il match di questa finale di Copa del Rey. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e che si preannuncia combattutissima.

L’analisi di Athletic Bilbao Real Sociedad

La stagione dell’Athletic Bilbao, invece, è stata in linea con i deludenti risultati ottenuti negli ultimi anni. La ferrea politica del club, infatti, sta cominciando a diventare un freno allo sviluppo della squadra, tanto che in estate è arrivato il solo Berenguer: troppo poco per riportare il club basco in Europa. Ciononostante, l’allenatore Marcelino è riuscito miracolosamente a vincere la Supercopa de España. Questa vittoria, tuttavia, non sembra ancora cambiato la rotta della stagione, con il Levante che potrebbe segnare l’ennesima delusione della stagione dei biancorossi.

La Real Sociedad, dopo un inizio di stagione che l’aveva vista protagonista di alcune prestazioni clamorose, è lentamente tornata ai (buonissimi) suoi livelli abituali: al momento, infatti, la squadra guidata da Alguacil occupa un buon quinto posto, a 9 punti dalla Champions League ma a pari punti con il Betis. Ottenere un punto, quindi, potrebbe essere fondamentale per mantenersi in scia con il Siviglia, anche se questo Barcellona potrebbe rappresentare un ostacolo pressoché insuperabile.

ANDRADE RACCONTA L’ADDIO ALLA WWE E IL RIFIUTO DI TORNARE A NXT

I pronostici di Athletic Bilbao Real Sociedad

Athletic Bilbao Real Sociedad è il match che chiude questa edizione della Copa del Rey, e proprio questo motivo vede contrapposte due squadre che si daranno battaglia fino alla fine, nella speranza di portare a casa una coppa prestigiosissima: la superiorità tecnica della squadra di Alguacil ci fa propendere per la Real Sociedad, per cui i nostri consigli vanno all’X2 e al Multigol Trasferta 2-4. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Isak, autore sin qui di una grande stagione e sicuramente determinato a continuare a segnare.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Multigol Trasferta 2-4

Marcatore: Isak

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Simon; De Marcos, Yeray, Martinez, Berchiche; Berenguer, Unai Lopez, Vesga, Muniain; Williams, Raul Garcia. All. Marcelino.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Guevara, Zubimendi, Mikel Merino; Portu, Isak, Oyarzabal. All. Alguacil.