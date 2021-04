Lipsia Bayern Monaco è il big match assoluto di questo 27esimo turno di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Lipsia Bayern Monaco

Il Lipsia è stato fino ad ora protagonista una grande stagione, che l’ha portato a sorprendere tanto in Champions League, dove è uscito agli ottavi di finale contro il Liverpool, quanto in Bundesliga, dove al momento occupa il secondo posto, a 4 punti proprio dal Bayern Monaco. Nagelsmann, infatti, è riuscito a costruire una squadra solida, capace di proporre un gioco rapido e dinamico, che ha in Angelino e Sabitzer le sue punte di diamante. Se arrivasse una vittoria contro i bavaresi, quindi, il sogno dei Roten Bullen potrebbe essere clamorosamente vicino dal concretizzarsi.

Il Bayern Monaco, dopo un inizio di stagione un po’ altalenante, è ritornato a dominare la Bundesliga, dove al momento occupa la prima posizione in classifica, a +4 sul Lipsia secondoù. La rosa a disposizione di Flick, dopotutto, è la più forte in Germania e forse la più forte al mondo, con giocatori come Lewandowski, Muller e Kimmich che hanno letteralmente cominciato a dominare il calcio europeo. Ciononostante, la mancanza del bomber polacco potrebbe avere un impatto non da poco sulla squadra bavarese, che contro il Lipsia dovrà almeno pareggiare: in caso di sconfitta, infatti, il primo posto sarebbe gravemente compromesso.

I pronostici di Lipsia Bayern Monaco

Lipsia Bayern Monaco è il big match di questo turno di Bundesliga, dato che vede contrapposte le due squadre più forti del campionato tedesco. Benché il Bayern Monaco possa contare su una rosa superiore, l’esito della partita è tutt’altro che scontato, considerato soprattutto che gli ultimi scontri fra le due squadre sono sempre terminati con un pareggio: i nostri consigli, quindi, non possono che andare all’1X e all’Under 1,5 dei bavaresi, che senza Lewandowski faranno sicuramente molta più fatica a segnare. Ciononostante, a prendere il suo posto potrebbe essere Müller, che non a caso consigliamo come marcatore.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Under 1,5 Trasferta

Marcatore: Müller

Possibile risultato: 1-1

Le probabili formazioni

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Sabitzer, Adams, Haidara; Nkunku, Olmo; Sörloth. All. Nagelsmann.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sane, Müller, Coman; Gnabry. All. Flick.