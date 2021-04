Real Madrid Eibar è uno dei match più interessanti di questa 29esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Real Madrid Eibar

Il Real Madrid ha vissuto una prima parte di stagione decisamente turbolenta, soprattutto in Champions League. In campionato, invece, la squadra guidata da Zidane occupa attualmente il terzo posto, a 6 punti dal lanciatissimo Atletico Madrid e a 2 punti dal Barcellona. Ciononostante, ora i blancos dovranno confermarsi in queste primissime posizioni, anche perché battere l’Eibar non sarà sicuramente facile.

L’Eibar, che non ha mai nascosto di non avere alcuna velleità europea, sta vivendo una stagione fallimentare, dato che al momento occupa il terzultimo posto, a due punti da una zona salvezza che non sembra nelle crode della squadra di Mendilibar. Ad oggi, infatti, nessuno dei giocatori a disposizione del tecnico spagnolo ha dimostrato di saper trascinare da solo una squadra che, contro il Real, dovrà necessariamente tirare fuori l’orgolio.

I pronostici di Real Madrid Eibar

Real Madrid Eibar è uno dei match più interessanti di questo turno del campionato spagnolo, pur vedendo contrapposte due squadre di livelli completamente opposti: il Real, dopotutto, può contare su una superiorità tecnica ed economica disarmante. Per questo motivo, il nostro consiglio va all’1+Over 1,5. Come giocata HARD, invece, vi consigliamo di puntare sull’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Benzema, vero leader della squadra di Zidane.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Benzema

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Nacho, Ramos; Lucas Vázquez, Modric, Casemiro, Kroos, Mendy; Benzema, Vinicius Jr. All. Zidane.