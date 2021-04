Conor McGregor sarà impegnato nel terzo match della sua serie contro Dustin Poirier nel prossimo futuro, anche se al momento non si conosce ancora la data ufficiale del loro incontro. Dopo aver vinto il primo match anni fa, recentemente McGregor ha perso il secondo e quindi servirà la bella per capire chi avrà la meglio. Peraltro, si vociferà che chi vincerà questo confronto ricevere una title shot per la cintura dei pesi leggeri, recentemente resa vacante da Khabib Nurmagomedov dopo il ritiro e che finirà alla vita di uno tra Charles Oliveira e Michael Chandler (il quale peraltro ha spiegato che in caso di vittoria darà una chance proprio a McGregor). Lo stesso irlandese, però, in maniera semi-seria, ha proposto alla UFC sui social la creazione di una cintura interamente dedicata a lui.

WWE, quale futuro per gli ex membri della Retribution?

UFC, Conor McGregor chiede di creare una cintura dedicata a lui

“Credo che si arrivato il momento di realizzare una cosa in vista del prossimo match. Vorrei tanto che la UFC realizzasse il titolo McGregor. Vi suggerisco di crearlo con rubini e oro, color rosa. Oppure anche oro giallo e smeraldi. Sono aperto pure ad altre proposte di design”, ha scherzato McGregor.

Non sarebbe però la prima volta in cui la UFC possa cimentarsi nella creazione di una cintura ad hoc, per quanto non ufficiale e canonica. In occasione dell’incontro tra Nate Diaz e Jorge Masvidal, infatti, la UFC plasmò il BMF Championship per il “best motherfucker” della promotion. Il match fu vinto da Masvidal a causa di una sospensione arbitrale per un vistoso problema all’occhio di Diaz.

WrestleMania 37, i titoli di coppia femminili saranno difesi

Ecco di seguito il tweet di McGregor:

I I feel it’s time to break out this baby for the next fight. I ask the UFC to please create The McGregor belt. I suggest rose gold and rubies. Think patek rare. pic.twitter.com/bGSRBhRwAa — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 31, 2021

Or yellow gold and emeralds possibly. Might be nice also.

I’m open to design suggestions.

Let’s link up @ufc #TheMcGregorBelt — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 31, 2021

WWE, la Top 5 dei momenti lifestyle di Wrestlemania