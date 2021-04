In questo momento Colby Covington non è molto attivo in UFC dopo le sconfitte contro Kamaru Usman nell’ambito della categoria dei pesi welter. Covington si è costruito negli anni un personaggio molto controverso, tanto da diventare anche campione nonché uno dei ragazzi più in vista dell’intera federazione. Intervistato da Helen Yee, l’ex campione ha voluto parlare dell’incontro di boxe che coinvolgerà l’ex leggenda MMA Ben Askren e Jake Paul, il fratello minore dello Youtuber Logan Paul e anch’egli attivo sulla piattaforma. Nonostante in passato Covington e Askren non abbiano avuto buoni rapporti, non c’è dubbi per l’ex detentore del titolo su chi dovrebbe avere la meglio.

SMACKDOWN, LA WWE ANNUNCIA UNA PUNTATA SUPER PRIMA DI WRESTLEMANIA

Colby Covington offende Jake Paul e si schiera con Ben Askren

Covington infatti si schiera apertamente con Askren, criticando aspramente il ragazzo che ha deciso di sfidarlo. E che, negli scorsi mesi, si è prodigato in un trash talking costante nei confronti di altre star UFC, tra cui Conor McGregor. “Spero davvero che Ben abbia la meglio su Jake Paul. Sono veramente stufo di sentirlo parlare, dice cose senza senso. Askren dovrebbe mettergli pressione con alcune fasi di clinch se vuole sfiancarlo. Questo ragazzo è un vero idiota, nonché una vergogna per la nostra società, per le MMA e per il mondo della boxe. Ben deve metterlo KO”.

AEW, ETHAN PAGE SPIEGA LE DIFFERENZE CON IMPACT! WRESTLING

Jake Paul ha alle spalle già un paio di match di boxe, entrambi vinti per KO. Il primo contro AnEsonGib e il secondo contro l’ex star dell’NBA Nate Robinson. Il match avrà luogo la prossima settimana. Inutile dire che praticamente tutto il mondo delle MMA si è schierato dalla parte di Askren, con la speranza che possa dare una lezione al ragazzo.

MANCHESTER UNITED BRIGHTON, PREMIER LEAGUE: PRONOSTICI E ANALISI