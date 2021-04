Manchester United Brighton è uno dei match più interessanti di questa 30esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Manchester United Brighton

La squadra di Solkjaer rappresenta una delle principali candidate per la corsa al titolo: negli ultimi tempi, infatti, il Manchester United ha trovato grande continuità di prestazioni, dimenticando un inizio decisamente deludente che l’ha visto protagonista anche di una clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Champions League per mano del sorprendente Lipsia. Ciononostante, nell’ultimo turno di campionato è arrivato un brutto pareggio contro il Crystal Palace, che ha nuovamente ridimensionato le ambizioni di Bruno Fernandes e compagni.

Il Brighton, dopo una serie di risultati estremamente negativi, è riuscito a rialzare la testa, riportandosi fuori dalla zona retrocessione, da cui ora dista ben 6 punti: sicuramente non tantissimi, ma abbastanza per far dormire a Potter sogni decisamente più tranquilli. Ciononostante, Maupay avrà vita difficilissima contro la difesa del Manchester United, anche se l’orgoglio del Brighton di certo cercherà di emergere, per provare a ottenere quantomeno un preziosissimo punto.

I pronostici di Manchester United Brighton

Manchester United Brighton è uno dei match più interessanti di questo turno di Premier League, dato che vede contrapposte due squadre che, pur lottando per obbiettivi completamente diversi, sono determinate a vincere: ciononostante, la superiorità tecnica dei Red Devils è netta, e per questo motivo il nostro consiglio va all’1X+Over 1,5. Come giocata HARD, invece, consigliamo di puntare sull’Esito Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Bruno Fernandes, il vero top player della squadra di Solskjaer.

Giocata EASY: 1X+Over 1,5

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Bruno Fernandes

Possibile risultato: 2-1

Le probabili formazioni