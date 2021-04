Marsiglia Digione è uno dei match più interessanti di questo 31esimo turno di Ligue 1. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Marsiglia Digione

Il Marsiglia di Sampaoli è stato costruito per lottare per un titolo che, però, non sembra essere alla portata dei giocatori marsigliesi, che in questa stagione non sono ancora stati in grado di trovare continuità e soprattutto la giusta motivazione per rimanere in scia con il PSG, il Lione e il Lilla. Al momento, infatti, la vetta dista addirittura 18 punti: troppi, anche se una vittoria con il Digione potrebbe permettere ai marsigliesi di crescere ulteriormente sotto l’aspetto psicologico.

Il Digione, invece, sembra aver deciso il suo destino: la retrocessione in Ligue 2, a poche giornate dal termine, appare ormai inevitabile, tanto che la zona salvezza dista ben 14 punti: troppi, davvero troppi per poter anche solo sognare di rimanere un altro anno fra le grandi del calcio francese. L’allenatore Linares, tuttavia, cercherà di tirare fuori dai suoi ragazzi quantomeno l’orgoglio, che sicuramente non basterà per battere un Marsiglia nettamente più forte in tutto.

I pronostici di Marsiglia Digione

Marsiglia Digione è uno dei match più interessanti di questo turno di Ligue 1, benché veda contrapposte due squadre con ambizioni completamente diverse, che, non a caso, si trovano rispettivamente al sesto e all’ultimo posto della classifica. Per questo motivo, i nostri consigli non possono che andare a favore dei padroni di casa: l’1 secco e il Multigol 2-3 dei marsigliesi sono quindi da prendere, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Thauvin, vero leader della squadra di Sampaoli.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Multigol Casa 2-3

Marcatore: Thauvin

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni