Siviglia Atletico Madrid è il big match assoluto di questa 29esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per il campionato spagnolo.

L’analisi di Siviglia Atletico Madrid

Il Siviglia di Lopetegui sta senza dubbio vivendo una grande stagione: al momento, infatti, occupa il quarto posto in classifica, in piena zona Champions e a soli 5 punti da una big del calcio mondiale come il Real Madrid. La rosa, dopotutto, è di alto livello, con molti singoli che potrebbero fare la differenza anche in contesti molto più competitivi. Fra questi vanno sicuramente citati Ocampos ed En-Nesyri, che contro l’Atletico dovranno sfornare una prestazione di grandissimo sacrificio.

La squadra di Simeone, dopotutto, è stata fino ad ora protagonista di una stagione straordinaria, la migliore degli ultimi anni: al momento, infatti, l’Atletico Madrid occupa la prima posizione in LaLiga, a 4 punti dal Barcellona secondo. Nelle ultime giornate, tuttavia, l’apparentemente inarrestabile corsa dei Colchoneros ha subito qualche rallentamento, permettendo a Barca e Real di recuperare un po’ di terreno: ciononostante, la “banda” del Cholo dovrebbe riuscire a battere gli andalusi.

I pronostici di Siviglia Atletico Madrid

Siviglia Atletico Madrid è il big match assoluto di questo turno di LaLiga, dato che vede contrapposte due delle formazioni più forti del calcio spagnolo: se da una parte i ragazzi di Lopetegui hanno il compito di inseguire Real e Barcellona, i “soldati” del Cholo devono necessariamente allontanarsi dalle due grandi che negli ultimi anni hanno dominato il campionato spagnolo. Per questo motivo, a vincere dovrebbero essere gli ospiti: il nostro consiglio, quindi, va all’X2, mentre come giocata HARD consigliamo di puntare sul Multigol 1-2 del Siviglia, che dovrebbe riuscire a segnare almeno un gol. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Suarez, vero leader offensivo dell’Atletico.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Multigol Casa 1-2

Marcatore: Suarez

Possibile risultato: 1-2

Le probabili formazioni