Dopo settimane di tempesta potrebbe finalmente uscire il sole per Jon Jones in UFC. Da tempo infatti il ragazzo si lamentava del fatto che la promotion gli offrisse pochi soldi per il suo potenziale incontro con Francis Ngannou per la cintura dei pesi massimi della UFC. Jones – che quindi salterà la categoria per affrontare per la prima volta un Heavyweight – sui social era stato molto attivo nel sottolinare quanto fosse ingiusta la situazione dal suo punto di vista. Ebbene, sempre tramite Twitter, lo stesso pluricampione mondiale ha spiegato di aver trovato l’accordo con la UFC per la realizzazione dell’incontro.

UFC, Jon Jones annuncia l’accordo con Dana White per il match contro Ngannou

“Ho appena avuto una grande cena con Dana, oltre che la conversazione migliore con lui da molto tempo a questa parte. Abbiamo un accordo. La data verrà annunciata il prima possibile”, ha spiegato l’ex campione dei pesi massimi leggeri. Peraltro lo stesso Dana White ha commentato il suo tweet, sottolineando l’incredibile serata vissuta dai due in reciproca compagnia.

Ecco di seguito i tweet in questione:

I just had a great dinner and the best conversation I’ve had with Dana and a very long time, we got the deal done. Date to be announced soon — BONY (@JonnyBones) April 2, 2021

Incredible night brother — danawhite (@danawhite) April 2, 2021

A quanto sembra, dunque, le parti hanno trovato un accordo per la realizzazione dell’incontro. Il problema era soprattutto di stampo economico, dato che Bones non si sentiva riconosciuto il suo valore e spiegava di non voler combattere per meno di 10 milioni di dollari. Evidentemente Dana White e la UFC gli avranno offerto molto di più, convincendolo ad accettare.

