Roman Reigns non è solo uno dei wrestler più famosi al mondo, nonché attuale WWE Universal Champion e Tribal Chief del roster di SmackDown. Parliamo infatti anche di un ottimo appassionato di MMA, come d’altronde molti degli atleti della WWE sanno essere. In una recente intervista al The MMA Show su ESPN, L’ex WWE Champion ha parlato di Francis Ngannou, cioè il nuovo Heavyweight Champion della UFC dopo il match vinto contro Stipe Miocic a UFC 260. Reigns ha cercato di tessere le lodi del nuovo campione dei pesi massimi della promotion di Dana White. Azzardando peraltro anche un paragone con un notissimo sportivo della nostra epoca, ovvero Mike Tyson.

UFC, Roman Reigns paragona Francis Ngannou a Mike Tyson

Commentando l’andamento dell’incontro tra l’africano e Miocic, Reigns ha infatti spiegato come – secondo il suo punto di vista – Ngannou abbia una caratteristica molto simile a quella del pluridecorato pugile. “Ngannou è uno di quei pochi atleti che riescono a mantenere la calma durante i loro incontri. Ha quel fattore speciale alla Mike Tyson, cioè è capace di sferrare un singolo pugno che potrebbe risultare fatale. Può chiudere un incontro in maniera veloce e questo ovviamente può essere anche divertente agli occhi dei fan”, ha spiegato l’ex membro dello Shield.

Roman Reigns sarà impegnato nella seconda serata di Wrestlemania 37 – quasi certamente nel main event – contro gli sfidanti al suo titolo, cioè il vincitore del Royal Rumble match 2021 Edge e Daniel Bryan. Per Ngannou invece si vocifera da tempo un match contro Jon Jones, pronto al salto di peso. Lo stesso Bones però sta avendo difficoltà a trovare l’accordo economico con la promotion e non è da escludere che possa essere “sostituito” da Derrick Lewis.

