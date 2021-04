Union Berlino Hertha Berlino è il match più interessante di questa 27esima giornata di Bundesliga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima.

L’analisi di Union Berlino Hertha Berlino

L’Union Berlino è stato una delle più piacevoli sorprese di questo girone d’andata. La squadra allenata da Fischer, infatti, è riuscita a piazzarsi subito nella parte alta della classifica, andando contro qualsiasi pronostico e sorprendendo gli addetti ai lavori per continuità, qualità e intensità. Basti pensare che il Bayer Leverkusen, al momento sesto, dista solamente 2 punti: la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, quindi, non è solo un sogno. Prima, però, servirà battere i fratelli berlinesi, in un derby che si preannuncia combattutissimo.

Se c’è una squadra che particolarmente deluso nel girone d’andata di Bundesliga, quella è l’Hertha Berlino, che ha addirittura fatto persino peggio dello Schalke (a parità di investimenti). Nelle prime 19 giornate del campionato tedesco, infatti, i berlinesi hanno raccolto appena 17 punti. Ciononostante, negli ultimi tempi qualcosa sembra essere cambiato: merito di Dardai, che è riuscito a far leva sull’orgoglio dei suoi giocatori, uscendo dalla zona retrocessione e portandosi a 24 punti. La grande vittoria ottenuta nell’ultimo turno, inoltre, fa ben sperare i tifosi berlinesi.

I pronostici di Union Berlino Hertha Berlino

Union Berlino Hertha Berlino è una partita che si preannuncia combattuta e ricchissima di emozioni, anche se ad essere favoriti sono i padroni di casa, che, pur essendo inferiori dal punto di vista tecnico, possono contare su delle motivazioni che, invece, non ha l’Hertha: per questo motivo, i nostri consigli vanno rispettivamente all’1X e all’Esito Gol, mentre per quanto concerne i marcatori vi consigliamo di puntare su Kruse, vero trascinatore della squadra di Fischer.

Giocata EASY: 1X

Giocata HARD: Esito Gol

Marcatore: Kruse

Possibile risultato: 2-2

Le probabili formazioni