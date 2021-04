Barcellona Real Valladolid è uno dei match più interessanti di questa 29esima giornata di LaLiga. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Barcellona Real Valladolid

Si pensava che il Barcellona avesse superato uno dei momenti più difficili dell’ultimo decennio e in campionato è effettivamente così: al momento, infatti, la squadra di Koeman occupa un eccellente terzo posto, a -1 dal Real Madrid (che, però, ha ovviamentre una partita più). In Champions League, invece, è arrivata una cocente eliminazione, che, però, non sembra aver condizionato troppo il morale di Messi e compagni, che contro il Real Valladolid sono chiamati a vincere con una prova da grande squadra.

Il Real Valladolid, pur trovandosi in 16esima posizione, non sta vivendo una stagione troppo negativa, con la squadra guidata da Gonzalez che ha più volte dimostrato di meritare un posto in questa Liga. La salvezza, che rimane complicata e tutt’altro che scontato, passerà sicuramente dal talento e dai gol di Weissmann e Hervias, che contro i blaugrana sono chiamati ad una prestazione di grandissimo sacrificio, anche se è praticamente impossibile che riescano a mettere anche solo in pericolo la porta difesa da Ter Stegen.

I pronostici di Barcellona Real Valladolid

Barcellona Real Valladolid è una partita che si preannuncia a senso unico, anche perché la superiorità economica e soprattutto tecnica dei blaugrana è schiacciante: l’1+Over 1,5 è quindi da prendere senza pensarci troppo. Allo stesso modo, è anche da prendere il Multigol 2-4 dei ragazzi di Koan, che dovrebbero riuscire a segnare almeno 2 gol al fragile Real Valladolid. Per quanto concerne i marcatori, invece, puntate su Messi: è lui il leader offensivo della squadra del Barca.

Giocata EASY: 1+Over 1,5

Giocata HARD: Multigol Casa 2-4

Marcatore: Messi

Possibile risultato: 3-0

Le probabili formazioni