Jon Jones risponde sui social alle accuse di Jan Blachowicz

Jon Jones continua a creare grande scalpore sui social. L’ex Light Heavyweight Champion della UFC, nonché lottatore imbattuto nelle MMA, stavolta se l’è presa infatti con Jan Blachowicz, cioè l’attuale campione dei pesi massimi leggeri della promotion di Dana White. Il polacco infatti avrebbe lasciato intendere che Jones abbia deciso di salire di categoria perché avrebbe paura di affrontare. Ma con il suo stile ironico e sarcastico, il leggendario lottatore di arti marziali miste ha risposto alle accuse dell’attuale titolato, che di recente ha battuto Israel Adesanya confermandosi campione.

Jones non ci ha pensato due volte ad attaccare Blachowicz, spiegando quanto segue: “Hey Jan, che ne dici di costruire la tua eredità in questo sport senza dire stronzate su di me? Vai nell’ottagono, vinci 10 titoli mondiali e poi venditi come un incredibile combattente. Qualcuno da cui sono scappato. Solo un’altra opzione per te”.

In seguito, Jones ha rincarato la dose con un altro tweet molto ironico: “Avevo talmente paura di affrontare Jan Blachowicz che sono andato dietro a Francis Ngannou e Stipe Miocic. Leggendarie storie polacche…”.

Di seguito, ecco i due sarcastici tweet con cui Jon Jones ha risposto al suo rivale polacco, aggiungendo poi in un terzo: ” Alla fine si tratta solo di far sentire le persone a loro agio con loro stesse, immagino”.

Hey Jan, how about you build your own legacy without talking shit about me. Go out, win 10 world titles and then parade yourself as some unbelievable fighter. Someone I ran away from. 👍🏾 just another option for you

— BONY (@JonnyBones) April 2, 2021