Dopo settimane di parole e speculazioni, la UFC ha annunciato ufficialmente il terzo – e si presume ultimo – capitolo della saga tra Conor McGregor e Dustin Poirier. Infatti McGregor vs Poirier 3 si terrà precisamente a UFC 264, evento della promotion capitanata da Dana White che andrà in scena il 10 luglio 2021.

WrestleMania Week, Stone Cold intervista Chris Jericho: incrocio WWE/AEW

UFC, ufficiale McGregor vs Poirier 3: ecco quando ci sarà il match

A dare la conferma che il terzo incontro tra i due fighter si farà è stato proprio uno dei due lottatori coinvolti, cioè McGregor. The Notorious ha infatti tweettato sul suo profilo ufficiale quanto segue: “Il combattimento è stato ufficializzato! Il 10 luglio vedrete tutti cosa è capace di fare il sottoscritto”, ha spiegato l’irlandese.

Di seguito, ecco anche il suo post sui social, motivato e colorito:

The fight is booked!

July 10th you’re gonna see what the Mac is about.

Adjust and absolutely fucking destroy! #BilliStrut pic.twitter.com/bdFlGyN3i1 — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2021

WrestleMania 37, la card ufficiale del grande evento WWE

McGregor vs Poirier 3 avverrà, come intuibile, dopo che in precedenza abbiamo avuto la possibilità di vedere due match tra i due. Nel primo incontro, rilasente a quando entrambi erano ancora a inizio carriera in UFC, McGregor vinse la contesa dopo pochi secondi per KO. Lo stesso Poirier però si è preso una convincente rivincita sull’irlandese nell’ultimo incontro disputato in termini cronologici, qualche mese fa.

Con il punteggio di 1-1 era inevitabile che si puntasse a una “bella” tra i due. Peraltro, secondo le voci che filtrano, la UFC dovrebbe concedere una title shot al titolo dei pesi leggeri della promotion proprio al vincitore di tale incontro. Per adesso, invece, la cintura sarà oggetto di contesa tra l’ex leggenda Bellator Michael Chandler e Charles Oliveira.

WWE, Carmella lamenta la poca presenza femminile a Wrestlemania