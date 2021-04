Monza Pescara è uno dei match più interessanti di questa 32esima giornata di Serie B. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Monza Pescara

Il Monza, dopo un inizio di stagione decisamente altalenante, è diventato quella big di Serie B su cui Berlusconi e Galliani avevano investito tanto: gli ingenti investimenti, infatti, hanno finalmente portato i frutti sperati, permettendo alla squadra di Brocchi di occupare stabilmente i primi posti della classifica, ad appena 8 punti dall’Empoli primo. Nelle ultime partite, tuttavia, si sono manifestati i primi segni di un improvviso rallentamento, che dovrà necessariamente essere “sfatato” nella sfida contro il Pescara.

La squadra guidata da Grassadonia, dopotutto, non può e non deve rappresentare un ostacolo difficile da superare per il Monza: al momento infatti il Pescara occupa un deludentissimo 19esimo posto, che la pone in una zona retrocessione che spaventa e non poco i tifosi abruzzesi. Nessuno dei giocatori a disposizione dell’allenatore è riuscito a fare la differenza, con il soldo Ceter che ha cercato di tenere alto l’onore di una squadra che, tuttavia, è ben lontana dai fasti di qualche anno fa.

I pronostici di Monza Pescara

Monza Pescara è una partita che si preannuncia piuttosto scontata, vedendo contrapposte rispettivamente la terza e la penultima formazione del campionato cadetto. Le ultime deludenti partite della compagine di Brocchi, inoltre, dovranno essere necessariamente cancellate da una prova convincente: per questo motivo, i nostri consigli vanno all’1 secco e al Multigol 2-4 dei brianzoli, mentre per quanto concerne i marcatori puntate su Diaw, ancora alla ricerca del suo primo gol con la maglia del Monza.

Giocata EASY: 1 secco

Giocata HARD: Multigol Casa 2-4

Marcatore: Diaw

Possibile risultato: 2-0

Le probabili formazioni