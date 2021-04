Wolverhampton West Ham è il match che chiude questa 30esima giornata di Premier League. Trovate qui i pronostici e l’analisi di questa partita attesissima e importantissima per entrambe le squadre in campo.

L’analisi di Wolverhampton West Ham

Una stagione sin qui mediocre, quello vissuta dal Wolverhampton di Espirito Santo. Colpa di un’instabilità difensiva che ha reso i Wolves estremamente fragili nei momenti salienti della stagione: allo stesso tempo, l’infortunio di Jimenez non ha permesso al tecnico portoghese di aver più variabili offensive, con il giovanissimo Fabio Silva e Willian José che non sono riusciti a prendere il posto del messicano. Per questo motivo, la sfida contro il West Ham potrebbe rivelarsi complicatissima.

La squadra di Moyes, dopotutto, sta vivendo una stagione di altissimo livello, essendosi quasi sempre mantenuta nelle parti più nobili della classifica. Gli ottimi risultati ottenuti hanno finalmente portato un po’ di entusiasmo in un ambiente che negli ultimi anni si era abituato a giocare a livelli mediocri, senza ottenere alcun risultato di rilievo. Questa stagione, quindi, potrebbe essere quella del definitivo salto di qualità, anche perché la rosa del West Ham può vantare alcuni singoli di alto livello come Fornals, Antonio e Soucek, che contro vorranno sicuramente mostrare tutte le loro qualità anche contro i Wolves.

I pronostici di Wolverhampton West Ham

Wolverhampton West Ham è una partita che si preannuncia senza dubbio combattuta, vedendo contrapposte due squadre determinate a lottare per i propri obbiettivi: ciononostante, gli ospiti stanno vivendo una grandissima stagione ed è impossibile non considerarli favoriti in questo scontro. Per questo motivo, i nostri consigli vanno rispettivamente all’X2 e all’Esito No Gol. Per quanto concerne i marcatori, infine, puntate su Soucek, che in queste ultime partite ha confermato ancora una volta la sua attitudine al gol.

Giocata EASY: X2

Giocata HARD: Esito No Gol

Marcatore: Soucek

Possibile risultato: 0-1

Le probabili formazioni