A quanto pare, la carriera di Brian Kendrick potrebbe essere giunta al termine. L’ex peso leggero, svariate volte campione di coppia nonché Cruiserweight Champion in WWE, ha infatti rilasciato una lunga intervista al canale YouTube della federazione nella quale parla del suo nuovo ruolo come produttore per gli show di NXT e 205 Live. Kendrick lascia anche intendere che la sua carriera in ring potrebbe essere terminata.

WWE, Brian Kendrick lascia intendere di essersi ritirato

“Inizialmente l’idea di produrre sembrava fosse solo una sorta di buon piano pensione. Perché se ritirarsi è la cosa giusta da fare, questo mestiere è la cosa più vicina al lottare che possa esistere. Poi peraltro scopri che è altrettanto gratificante, anche se in modi diversi. Quindi sì, questo lavoro mi piace. E’ un modo completamente nuovo di vedere il wrestling per me. Quindi accolgo con favore questa nuova sfida e se riesco a produrre quattro incontri e lottare due volte in una notte lo farò, sono molto carico”, ha spiegato inizialmente Kendrick.

In seguito, il veterano ha poi affermato: “Avere questa chance era qualcosa a cui pensavo di ricorrere quando i miei giorni da lottatore sarebbero finiti. Ma non avevo realizzato quanto mi sarebbe piaciuto lavorare con questi giovani atleti, vederli uscire e gettare il loro cuore, la loro anima e le loro capacità atletiche nel ring. Posso partecipare a questa cosa senza prendere bump, il che è davvero bello perché comunque il nostro lavoro richiede un pedaggio. In un certo senso riesco a vivere indirettamente attraverso loro. Mi entusiasma l’idea di fare questo lavoro a lungo termine”.

Di conseguenza, i giorni sul ring di Brian Kendrick potrebbero anche essere terminati.

