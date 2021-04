Matt Hardy è ormai da un anno un membro del roster della AEW, e anche se non è ancora riuscito definitivamente a sfondare nella compagnia di Jacksonville – complice anche la pandemia da Covid-19 che gli ha impedito di interagire con il pubblico, uno dei suoi punti di forza – resta uno dei wrestler più seguiti e amati nel panorama americano.

Matt Hardy: “WWE, riscrivere la storia è dannoso”

Insieme al fratello Jeff, che è rimasto in WWE anche se al momento è decisamente lontano dai pensieri dei booker, Matt ha scritto la storia della federazione di Stamford: i due hanno conquistato 9 volte i titoli tag e ridefinito le regole dei TLC match insieme a coppie leggendarie come Edge & Christian e i Dudley Boyz.

Uno status perfettamente riassunto dall’incredibile boato che riaccolse i due al ritorno in WWE in quel di WrestleMania 33 e dal grande seguito sui social da parte dei fan: due fatti che sono entrati in contatto oggi quando la federazione di Stamford ha pubblicato un video che riproponeva le più rumorose reazioni della folla nel Grandest Stage of Them All.

Ai fan di tutto il mondo non è sfuggita l’assenza degli Hardy Boyz, e non sono pochi quelli che lo hanno fatto notare nei commenti. Post taglienti e ironici sulla capacità della WWE di negare la realtà, post che chiamavano in causa Matt Hardy che alla fine non ha potuto fare altro che esprimersi sulla questione con un post su Twitter.

“Per tutti quelli che me lo hanno twittato, il nostro ritorno a WrestleMania 33 non è incluso perché adesso sono in AEW. Ho sempre pensato che sia una pratica dannosa rivedere selettivamente la storia con fan tanto ostinati. Ditemi, il nostro ritorno a WrestleMania 33 avrebbe dovuto essere nella lista?”